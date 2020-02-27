МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Сеть торговли мебелью и предметами домашнего обихода IKEA в августе начнет продавать веганские фрикадельки, сообщает газета Financial Times.

"Крупнейший в мире мебельный ритейлер в августе начнет продавать веганские фрикадельки, которые сделаны из горохового белка, овса, яблок и картофеля. Они разработаны так, чтобы выглядеть как мясо и иметь вкус мяса", — говорится в сообщении.

Издание также обратило внимание на то, что в конце 2018 года IKEA запустила производство вегетарианских хот-догов. Кроме того, компания предлагает своим посетителям клубничное мороженое на растительной основе.

Переход на растительные продукты является частью стратегии IKEA сделать свой бизнес более экологичным к 2030 году. Прошлый год стал для компании первым, когда ей удалось сократить негативное воздействие на экологию и одновременно увеличить доходы, отмечает Financial Times.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды).