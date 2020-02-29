БАКУ, 29 фев — ПРАЙМ. Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), следовавший из Баку в Анкару, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности, сообщает в субботу компания.

"Капитан воздушного судна рейса J2-003 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевшего из Баку в Анкару в 10:35 по местному времени (09:35 мск), развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность", — сообщает компания.

В 11:05 (10:05 мск) по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.