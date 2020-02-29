МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Проведение Международной выставки недвижимости MIPIM во французском городе Канн перенесено на начало июня, следует из сообщения организаторов.

В пятницу в пресс-службе MIPIM рассказали РИА Недвижимость, что выставка откроется 10 марта, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

"Reed MIDEM, организатор MIPIM,… сегодня объявляет, что мероприятие 2020 года отложено и пройдет в Канне со 2-го по 5-е июня. Начальные даты – с 10 по 13 марта – меняются из-за растущих опасений в связи с коронавирусом (COVID-19)", — говорится в релизе.

Глава курирующей компании заверил, что приоритетным является "благополучие клиентов и сотрудников".

MIPIM — одна из крупнейших в мире выставок недвижимости, которая ежегодно проходит в Канне во Франции. Каждый год на её площадке собираются инвесторы, девелоперы, архитекторы и консультанты. В этом году организаторы традиционно ожидают более 20 тысяч участников. В рамках MIPIM лучшим девелоперским проектам ежегодно вручают премию MIPIM Awards. В прошлом году этой наградой были отмечены московский парк "Зарядье" и расположенный на его территории концертный зал.