ВОРОНЕЖ, 2 мар — ПРАЙМ. Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате удалось потушить на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

"В 17.10 выехали подразделения, в 17.40 — повышенный ранг снят, ликвидация отрытого горения. Пострадавших нет, площадь пожара — 20 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация не потребовалась.

Позже пожар был потушен полностью, добавил собеседник агентства.

"Пожар на НЛМК ликвидирован", — сказал он.

Возгорание на Новолипецком металлургическом комбинате не повлияет на выполнение производственной программы предприятия, заявил РИА Новости представитель НЛМК.

"Второго марта в 17.10 при выполнении ремонтных работ в цехе динамной стали НЛМК произошло возгорание на реверсивном стане холодной прокатки, которое было полностью ликвидировано в 17.40. Персонал и оборудование цеха не пострадали. Инцидент не повлияет на выполнение производственной программы. Причины происшествия будут установлены по результатам расследования", — сказал представитель компании.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основной бенефициар – Владимир Лисин.