МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых портовых операторов, DP World (контролируется правительством эмирата Дубай) выросла в 2019 году на 0,6% и составила 1,341 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Базовая прибыль на акцию за период составила 0,16 доллара против 0,15 доллара годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 17,7%, до 3,306 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 36,1%, составив 7,686 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что перспективы мировой торговли остаются неопределенными из-за перебоев в цепочках поставок, вызванных вспышкой коронавируса Covid-19. "В 2020 году мы сосредоточимся на интеграции наших недавних приобретений и контролем над расходами для поддержки рентабельности", — говорится в релизе.

Компания DP World специализируется на портовых перевозках, работает в 40 странах мира. Штат компании превышает 50 тысяч человек.