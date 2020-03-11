МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией из-за коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской республики, Федеративной республики Германия, Королевства Испания, Французской республики и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

Исключениями будут регулярные рейсы Москва — Рим (и обратно), Москва — Берлин (и обратно), Москва — Мюнхен (и обратно), Москва — Франкфурт-на-Майне (и обратно), Москва — Мадрид (и обратно), Москва — Барселона (и обратно), Москва — Париж (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт "Шереметьево" (терминал F).

Также исключением будут чартерные рейсы, перевозящие в эти страны их граждан и других иностранцев, а также перевозящие россиян на родину до полного вывоза в их страны.

Росавиация уже уведомила авиакомпании об ограничениях полетов в упомянутые страны.