МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ограничения на въезд из Белоруссии в рамках борьбы с распространением коронавируса не будут распространяться на дипломатов, водителей грузовиков, экипажи самолетов и морских судов, бригады поездов, а также тех, кто едет на похороны или постоянно живет в РФ, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Правительство во исполнение решений президента РФ подготовило проект своего распоряжения о введении временных ограничений на въезд в Россию граждан иностранных государств, в том числе Белоруссии. Согласно сообщению кабмина, Минск был заблаговременно предупрежден о планируемых мерах в ходе телефонного разговора премьеров двух стран Михаила Мишустина и Сергея Румаса 15 марта.

"Глава Совета министров Белоруссии был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в Российскую Федерацию не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта", — указано в сообщении.

Кроме того, подготовленный проект распоряжения правительства предусматривает исключения для работающих в России сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, лиц, постоянно проживающих в РФ или следующих на похороны близких родственников.