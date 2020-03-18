МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов в Белоруссию и Армению по 30 апреля, сообщается на сайте компании.

Российские власти на фоне распространения коронавируса ограничили с 00.00 18 марта до 00.00 1 мая 2020 года въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

"Сокращается частота полетов в Ереван (Армения) по 30 апреля (включительно)… Сокращается частота полетов в Минск (Беларусь) по 30 апреля (включительно)", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

"Аэрофлот" также приостанавливает рейсы в Египет, Ливан и Венгрию, сообщается на сайте компании.

"Временно будут приостановлены полеты "Аэрофлота" в/из Москвы в… Каир (Египет) с 22 по 31 марта 2020 года, Будапешт (Венгрия) с 23 марта по 30 апреля 2020 года, Бейрут (Ливан) с 18 по 29 марта 2020 года", — говорится в сообщении.