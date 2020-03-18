МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получила разрешение властей Черногории на выполнение чартерного рейса для вывоза из страны россиян, самолёт за ними вылетит в течение часа, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

"Мы получили разрешение от властей Черногории на выполнение чартерного рейса, который доставит наших пассажиров обратно на родину. Самолёт за ними вылетит из Москвы уже в течение часа", — сказала Спивакова.