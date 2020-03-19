МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical объявила о начале разработки препарата, получаемого из плазмы крови, для лечения нового коронавируса SARS-CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19, вызванного новым коронавирусом, пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались. Накануне генеральный директор российской фармацевтической компании Biocad Дмитрий Морозов заявил, что на сегодня о разработке препаратов для лечения нового типа коронавируса объявили 66 компаний в мире, при этом 51 из них работает над поиском вакцины, 15 — над лекарствами, основанными на ДНК, РНК, или "малых молекулах".

"Ведется разработка поликлонального анти-SARS-CoV-2-гипериммунного глобулина (H-IG), который предназначен для лечения инфицированных лиц с высоким риском развития COVID-19", — говорится в сообщении Takeda.

Одновременно с этим компания собирается изучать возможность применения собственных препаратов для лечения нового коронавируса — как уже выпущенных на рынок, так и находящихся в разработке. Сейчас Takeda ведет переговоры с национальными организациями здравоохранения и органами госрегулирования, а также с партнерами по оказанию медицинских услуг в США, Азии и Европе, чтобы обеспечить ускоренное проведение исследования.

Как пояснили в компании, для этого необходим доступ к плазме крови людей, которые успешно перенесли заражение COVID-19 или будут вакцинированы после создания вакцины. "У выздоровевших доноров выработались антитела к вирусу, которые могут смягчить тяжесть течения заболевания у пациентов с COVID-19 и, возможно, предотвратить его развитие", — пояснили в компании.

Японская компания Takeda Pharmaceutical Сo. располагается в Осаке. Компания основана в 1781 году, действует на рынке как корпорация с 1925 года. Штат сотрудников насчитывает около 30 тысяч человек.