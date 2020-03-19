МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла закон об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.

Ранее соответствующую инициативу внес в нижнюю палату парламента президент России Владимир Путин.

Поправками предлагается в примечании к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации указать, что учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, и руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" только в силу организационно-штатной структуры. Исключения составляют случаи, когда юрлицо или подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, пояснил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Предложенное изменение позволит исключить применение статьи 210 УК РФ в отношении предпринимателей, которые осуществляют обычную экономическую деятельность и никак не связаны с организованной преступностью", — отметил депутат.

Проектом предлагается установить в УК РФ суммы крупного и особо крупного размера нерепатриированных денежных средств: крупный размер — в сумме от 100 миллионов рублей, особо крупный – 150 миллионов рублей. Помимо этого, предлагается закрепить равную повышенную уголовную ответственность за указанные деяния, совершенные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.

Также законопроектом предлагается пересмотреть суммы налоговых недоимок по налоговым преступлениям. С учетом одобренных поправок, вносятся изменения в статьи 198 – 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ, касающиеся определения крупного и особо крупного размера неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд (и иных обязательных платежей).

Также Госдума приняла еще закон, связанный с нарушением валютного законодательства. Предлагается изменить условия привлечения к ответственности за деяния, связанные с нарушением требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств. Так, статья 15.25 КоАП о нарушении валютного законодательства дополняется новой частью 5.2, где предусматривается административная ответственность за нарушение резидентом обязанности по репатриации валюты (по однократно проведенным валютным операциям, или по неоднократным операциям в течение года) в сумме свыше 100 миллионов рублей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Рассмотрение дел об указанных правонарушениях предлагается отнести к подведомственности судей.

"В случае если лицо, ранее подвергнутое административному наказанию, совершит такое деяние повторно, то к нему будут применяться уже уголовные нормы. В этих целях вносятся изменения в статью 193 УК РФ", — пояснял Крашенинников.