МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" с 1 по 18 марта зафиксировал снижение пассажиропотока на 42 тысячи человек, или 4,6%, к 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

"С 1 по 18 марта зафиксировано снижение пассажиропотока на —42 тысячи человек или —4,6% к 2019 году. Падение объемов пассажирских перевозок сегодня наблюдается практически на всех международных направлениях маршрутной сети аэропорта "Внуково", что связано с введенными ограничениями по COVID-19. На рынке наблюдается высокая нестабильность. Модификации рейсов происходят почти ежечасно", — сказали в пресс-службе.