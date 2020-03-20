ЛОНДОН, 20 мар — ПРАЙМ. Аукционный дом Christie's перестроил режим своей работы в связи с пандемией коронавируса и на данный момент исходит из того, что к лету сможет вернуться к нормальному ритму, рассказали РИА Новости президент аукционного дома по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дирк Болл и управляющий директор по Европе, Ближнему Востоку и Индии Бертольд Мюллер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 166 странах, более 8,7 тысячи скончались.

"Мы не знаем точно, сколько это продлится, но исходим сейчас из того, что к лету сможем вернуться к нормальной рабочей обстановке. Большой вопрос – что будет осенью, но мы продолжаем следить за ситуацией", — сказал Болл.

По некоторым прогнозам, коронавирус в жаркий период года может отступить, но вернуться второй волной осенью.

"Что касается аукционов, то на данный момент, в июне мы пока не планируем изменения в графике. Мы не трогали никакие летние торги, потому что надеемся, что тогда уже сможем возобновить работу в нормальном режиме", — отметил Мюллер.

Июньские торги планируется расширить, добавил он.

"Мы решили объединить запланированную на май нью-йоркскую неделю искусства XX века с аналогичной лондонской. Теперь обе они пройдут в Нью-Йорке с 23 по 28 июня", — пояснил управляющий директор.

В Гонконге запланированные на 30 мая – 3 июня весенние аукционы, посвященные искусству стран Азии и предметам роскоши, временно остаются без изменений. В Женеве, как ожидается, неделя предметов роскоши пройдет с 29 июня по 1 июля.

Лондонская неделя классического искусства, включая аукцион "Живопись Старых Мастеров" и "Торги выдающимися произведениями", пройдет по расписанию с 6 по 17 июля.

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В настоящее время Christie's, как и многие другие компании, существенно перекроил свой график и режим работы сотрудников.

"Мы следим за ситуацией с самого начала. Мы уже прошли кризис в Азии, закрывали там офисы. Хорошей новостью является то, что мы уже открыли там все наши офисы — в Китае, в Южной Корее, в Гонконге и так далее. Весь кризис переместился сейчас в Европу и Америку. Поэтому мы решили временно закрыть часть наших офисов там – в Милане, в Риме почти две недели назад, сотрудники с тех пор работают из дома. Следом была Испания, а в прошлую пятницу мы решили не открывать наши офисы в Америке, в континентальной Европе и в России", — рассказал Болл.

"Московский офис временно закрыт с понедельника, как все остальные офисы в континентальной Европе. Сотрудники работают из дома, все в порядке. Мы откроем офис, как только сможем, как и остальные, и он будет работать как раньше", — заверил Мюллер.

Большинство сотрудников Christie's сейчас работают из дома.

"Сейчас для нас главное – быть на связи с сотрудниками и клиентами, с нашим сообществом в целом, и поддерживать позитивное настроение у них. Так что у нас хороший настрой", — отметил Болл.

По словам Мюллера, лондонский офис пока открыт, но на работу ходят лишь немногие сотрудники.

"В понедельник утром небольшое количество вернулось на Кинг-стрит, потому что мы решили провести два заранее запланированных аукциона. Клиентов мы попросили не приходить, а делать ставки онлайн или по телефону, и продажи прошли хорошо", — указал он.

И Болл, и Мюллер подчеркнули, что сокращать рабочие места Christie's не намерен.

ФАКТОРЫ СПРОСА

Несмотря на всеобщий кризис и волнение за собственное здоровье и здоровье близких, интерес к коллекционированию у клиентов аукционного дома в полной мере не пропал, считают Болл и Мюллер.

"Сейчас трудно что-то прогнозировать, все волнуются за здоровье. Но опыт прошлого говорит, что коллекционеры всегда хотят собирать и обычно возвращаются сразу после кризиса. Мы изучали цифры, связанные с периодом вспышки атипичной пневмонии, который, в отличие от нынешнего кризиса, был только в Азии, и эти цифры свидетельствуют, что пик трат начинается сразу после кризиса. В этой ситуации, правда, может быть иначе, потому что кризис может уйти и вернуться, но посмотрим", — сказал Болл.

По мнению Мюллера, интерес покупателей больше зависит не от их местоположения, а от личных обстоятельств.

"У нас есть клиенты, которые хотят покупать сейчас, участвуют в частных продажах, а есть клиенты, которые временно "закрылись", так что это очень индивидуально", — пояснил он.