МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму РФ обновило список стран, куда ограничен въезд иностранных граждан в рамках борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении ведомства.

К списку стран, правительствами которых были приняты решения об ограничительных мерах на въезд иностранных граждан, добавлены Азербайджан, Албания, Болгария, Венгрия, Габон, Гондурас, Грузия, Египет, Индонезия, Монголия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сербия и Таджикистан.

"В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: КНР, Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран", — говорится в сообщении.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ ввел временные ограничения на осуществление пассажирских воздушных перевозок со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.

Ведомство напоминает, что правительство РФ вводит с 20 марта временные ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Объединённых Арабских Эмиратов и в обратном направлении.