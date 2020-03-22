ПЕКИН, 22 мар — ПРАЙМ. Все международные рейсы, направляющиеся в Пекин, с 23 марта будут перенаправлены в 12 других городов Китая в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, следует из заявления управления гражданской авиации КНР.

"Начиная с 00.00 23 марта по пекинскому времени все международные пассажирские рейсы с пунктом назначения Пекин должны пересекать границу КНР в 12 установленных пункта пересечения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Управление гражданской авиации, МИД, Государственный комитет по вопросам здравоохранения, Главное таможенное управление и Государственное миграционное управление постановили, что все междунардные рейсы будут перенаправлены в Тяньцзинь, Шицзячжуан, Тайюань, Хух-Хотто, Шанхай, Циндао, Цзинань, Нанкин, Лоян, Далянь, Чжэнчжоу и Сиань.

Авиакомпании могут посмотреть свой пункт пересечения границы на сайте ведомства.

Пассажиры международных рейсов будут проходить паспортный, таможенный и эпидемиологический контроль в этих пунктах пропуска, после этого, если они "будут соответствовать эпидемиологическим требованиям", им будет разрешено вылететь Пекин на том же рейсе.

Отмечаются, что меры по перенаправлению международных рейсов в Пекин будут корректироваться в зависимость от развития эпидемиологической обстановки.

В последнее время эпидемиологическая ситуация внутри Китая улучшилась, на этом фоне десятки тысячи граждан КНР начали возвращаться обратно в страну из-за пандемии в мире. По информации миграционной службы страны, с 11 марта, после того, как ВОЗ объявила эпидемию COVID-19 пандемией, ежедневно международными авиарейсами в Китай прибывают около 20 тысяч человек, при этом лишь 10% из них являются иностранцами. Завозные случаи коронавирусной инфекции теперь стали основной угрозой для эпидемиологической обстановки страны, поэтому власти принимают все более и более жесткие меры, чтобы не допустить распространения инфекции.