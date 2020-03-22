МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией, сохраняются только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян, сообщили РИА Новости в Росавиации.

"С 00.00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва-Стамбул, чартерные — при условии перевозки граждан Российской Федерации (до полного вывоза)", — сказали в Росавиации.

Кроме того, источник в авиакругах сообщил, что с 23 марта ограничивается авиасообщение с Японией. РФ оставляет только регулярные рейсы в Токио и чартеры для вывоза россиян

" С 23 марта ограничивается авиасообщение с Японией", — отметил источник.