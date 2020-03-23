МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus планирует в понедельник начать частичное восстановление производства на заводах во Франции и Испании, сообщается в заявлении компании.

Ранее, следуя указаниям Всемирной организации здравоохранения и национальных органов здравоохранения, Airbus на несколько дней приостановил производство в Испании и Франции.

"Airbus объявляет, что ожидает частичного восстановления производства и сборочных работ во Франции и Испании с понедельника, 23 марта, после проверок здоровья и безопасности", — говорится в пресс-релизе компании.

Заводы откроются только при условии соответствия правилам гигиены и при соблюдении дистанции между сотрудниками.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.