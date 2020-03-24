МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британская Rio Tinto Group из-за распространения нового коронавируса приостанавливает деятельность в ЮАР и Канаде, сообщается в пресс-релизе компании.

"В соответствии с директивой правительства, направленной на сдерживание распространения COVID-19, Rio Tinto свернет производство Richards Bay Minerals (RBM) в ЮАР. В результате, вся горнодобывающая деятельность RBM будет приостановлена к полуночи четверга, 26 марта, на 21 день", — говорится в сообщении.

Компания обращает внимание на то, что хотя правительство Квебека и определило алюминиевый и горнодобывающий сектор как основные отрасли промышленности, они должны снизить свою деловую активность до минимума. "О любом влиянии на производственные показатели будет сообщено рынку в надлежащее время", — добавляет Rio Tinto.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.