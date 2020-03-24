МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной таможенной службе (ФТС) ежедневно представлять в правительство данные по числу въезжающих в РФ грузовиков и очередям на пропускных пунктах, говорится в сообщении кабмина. Дорого и бессмысленно. Как коронавирус меняет рынок ОСАГО

Поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

"ФТС России представлять на ежедневной основе в правительство Российской Федерации (до 15.00) данные по количеству грузового автомобильного транспорта, въезжающего на территорию Российской Федерации, а также имеющихся очередях на пропускных пунктах", — говорится в сообщении.