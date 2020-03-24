МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил отсрочки по налогам и аренде для бизнеса для поддержки в условиях кризиса и ограничений по коронавирусу, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы принял постановление "Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве".

Постановление содержит первый пакет мер антикризисной поддержки московского бизнеса, пострадавшего вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в материалах.

Уточняется, что меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря 2020 года.

Также продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря 2020 года.

"Данные нормы вступят в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов", — отмечается в материале.

Помимо этого, организации арендующие у города помещения, осуществляющие деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, освобождаются от арендной платы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

"Отсрочка внесения арендной платы за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности город Москвы, для организаций, действующих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма – до 31 декабря 2020 года", — говорится в материале.

Аналогичные отсрочки и освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда.

Также уменьшается на 50% платы по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метрополитена – для субъектов малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности.