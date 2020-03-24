МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ призывает граждан не приобретать товары у перекупщиков по спекулятивным ценам, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

"Антимонопольное ведомство призывает граждан не поддаваться панике и не дать появляющимся перекупщикам возможности наживаться на сложившейся ситуации, не покупать у них товары по спекулятивным ценам", — сообщили в ФАС, отметив, что ответственность за перепродажу товаров в России не предусмотрена.

В ведомстве также отметили, что в рамках общей работы правительства РФ проводятся все необходимые мероприятия для урегулирования ситуации с доступностью всех товаров.

"ФАС России напоминает, что завышать цены в сложившейся ситуации — это экономическое мародёрство, и призывает представителей бизнеса к ответственному поведению, в частности, неиспользованию сложившейся ситуации для собственного обогащения", — добавили в антимонопольном ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 заболевших.