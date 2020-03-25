МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первых трёх кварталов 2019-2020 финансового года, завершившегося 29 февраля, нарастил чистую прибыль в годовом выражении на 10%, до 3,33 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде выросла до 2,09 доллара против 1,87 доллара годом ранее. Выручка компании за эти девять месяцев увеличилась на 7% в годовом выражении, составив 31,09 миллиарда долларов.

При этом по итогам третьего квартала финансового года Nike получила чистую прибыль в 847 миллионов долларов, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Разводненная прибыль составила 0,53 доллара против 0,68 доллара в годовом выражении. Выручка компании за эти три месяца выросла на 5% в годовом выражении, составив 10,104 миллиарда долларов.

Компания напоминает, что деятельность компании в Китае была существенно затронута распространением нового коронавируса. В феврале были закрыты три четверти магазинов в Китае, в то время как другие работали в сокращенное время. В настоящее время многие из них открыты, однако начиная с 16 марта закрылись все магазины, принадлежащие Nike, в других странах.

В тоже время Nike отмечает рост цифровых продаж в Китае более чем на 30%.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).