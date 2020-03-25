МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Совет Федерации предложит правительству принять ряд дополнительных мер по поддержке цветочной отрасли, в частности снизить вдвое, с 20% до 10%, НДС для таких товаров, сообщила на заседании Совфеда спикер Валентина Матвиенко.

"Сейчас важно каждую сферу сохранить, не потерять, не довести до банкротства. Необходимо предложить правительству в течение двух недель принять меры по защите цветоводов, снизить с 20 до 10 процентов НДС, принять другие меры", — заявила она.