МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму предупреждает, что в интернете распространяется ложная информация от имени Ростуризма, где предлагается помощь по возврату денег за неиспользованные туры на платной основе, сообщает ведомство.

"Обращаем внимание граждан России, что в настоящее время в сети Интернет распространяется информация об организациях, которые выступают от имени Ростуризма. Сотрудники данных организаций представляются сотрудниками "юридической службы Ростуризма", предлагая консультационные услуги граждан по возврату денег за туристические путевки, в том числе на платной основе", — говорится в сообщении.

Ростуризм рекомендует гражданам Российской Федерации быть внимательными и проверять информацию.

"Напоминаем, что вся актуальная информация и контакты горячей линии указаны на официальном сайте Ростуризма", — напоминают в ведомстве.