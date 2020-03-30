МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Обувь России", один из крупнейших операторов российского обувного рынка, нарастила чистую прибыль по МСФО в 2019 году на 26,7% по сравнению с предшествовавшим годом, до 1,687 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по чистой прибыли в 2019 году составила 12,3%. Консолидированная неаудированная выручка группы в прошлом году увеличилась на 18,6%, до 13,702 миллиарда рублей, общая сопоставимая выручка группы — на 5,2%.

Показатель EBITDA вырос на 25,5% и составил 3,583 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 26,1%. Валовая прибыль увеличилась на 11,4%, до 7,562 миллиарда рублей. Рентабельность валовой прибыли в 2019 году составила 55,2%.

Компания "Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году привлекла 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже, став таким образом первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы. В июне из капитала ПАО вышла структура бизнесмена Михаила Прохорова.