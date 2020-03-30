МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Большинство предприятий малого бизнеса в России планирует продолжать работу в выходную неделю, объявленную президентом, следует из опроса, проведенного Центром поддержки и развития предпринимательства Like Центр, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Всего в опросе приняли участие более 250 представителей малого бизнеса, стартаперов и фрилансеров с выручкой до 100 миллионов рублей в год. Почти все они (94,4% опрошенных) знают, что неделя до 5 апреля объявлена нерабочей. "74,3% опрошенных заявили, что будут работать в указанные даты. Только 11,1% сказали, что планируют отдыхать. Оставшиеся 14,6% до конца не определились, ответив, что их работа будет зависеть от разных факторов", — рассказали агентству РИА Новости в Like Центре.

Одновременно с этим 65% респондентов отметили, что ситуация с коронавирусом сказалась на их бизнесе, еще 23% пока не увидели влияния. При этом 39% опрошенных ожидают падения продаж в связи со снижением покупательской способности клиентов. Еще 13% — роста цен на продукты, арендную плату и увеличения налоговой нагрузки.

Как рассказал РИА Новости глава сети коворкингов NAMES Антон Утехин, работа в выходную неделю – это, конечно, вынужденная мера, но большинство сотрудников готовы продолжать работать, потому что разделяют общую ответственность за будущее компании.

"Предприниматели, которые сейчас сохранят бизнес, переформатируют его под новые условия, смогут выйти из кризиса более сильными. Текущая ситуация — хорошая проверка готовности изменяться вслед за требованиями рынка и изменениями модели поведения потребителей. Так или иначе, мы верим, что в будущем ситуация стабилизируется", — сказал Утехин.

По его словам, оценка влияния коронавируса на бизнес сильно зависит от конкретной сферы деятельности, при этом малый бизнес в оффлайне будет ожидаемо падать, но онлайн в большинстве случаев будет расти.