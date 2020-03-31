МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс" в связи с уменьшением объема авиаперевозок из-за коронавируса с 1 апреля сократит частоту курсирования поездов в аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" до одного раза в час, сообщили РИА Новости в компании.

"Компания "Аэроэкспресс" сообщает о корректировке графика движения поездов с 1 апреля на всех направлениях в связи с уменьшением объема авиаперевозок ввиду эпидемиологической ситуации. С 1 апреля отправление аэроэкспрессов будет осуществляться один раз в час", — сообщили в компании.

Таким образом, поезда в сторону аэропорта "Шереметьево" с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час в 05 минут, начиная с 6.05 до 23.05 включительно. Из аэропорта "Шереметьево" – каждый час в 15 минут с 5.15 до 23.15 включительно.

На Домодедовском и Внуковском направлениях отправление аэроэкспрессов будет происходить каждый час в 00 минут. Между аэропортом "Домодедово" и Павелецким вокзалом поезда будут отправляться в обе стороны ежечасно с 6.00 до 23.00 включительно. Между аэропортом "Внуково" и Киевским вокзалом – с 6.00 до 0.00 включительно.

"Аэроэкспресс", напомнили в компании, выполняет все необходимые дезинфекционные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения инфекции.

Срок действия всех электронных билетов на "Аэроэкспресс", приобретенных в период с 1 февраля 2020 года, продлен до 31 декабря 2020 года.