МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd планирует купить не менее 10% крупной курьерской службы Китая Yunda Holding Co Ltd, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Alibaba рассчитывает выкупить пакет акций у контролирующих акционеров Yunda — Не Тенгюн (Nie Tengyun) и Чэнь Лиин (Chen Liying) — которые владеют 52,19% акций Yunda через компанию Shanghai LuoJieSi Investment Management,. При текущей рыночной цене пакет будет стоить не менее 790 миллионов долларов", — пишет агентство. Капитализация Yunda в настоящий момент составляет 62,09 миллиарда юаней (8,78 миллиарда долларов).

При этом один из источников агентства отметил, что Alibaba может купить до 15% Yunda. Источники уточнили, что Alibaba уже владеет небольшой долей в Yunda, которая ниже уровня для раскрытия информации.

Акции Yunda на Шэньчжэньской фондовой бирже по состоянию на 9.08 мск дорожают на 10%.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Компания Yunda является одной из крупных курьерских служб в Китае. Торгуется на Шэньчжэньской фондовой бирже с 2016 года.