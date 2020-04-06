МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ вводит временный мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату до начала 2021 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Для всех жителей нашей страны независимо от их доходов мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, эти месяцы будут исключены из расчета межповерочного интервала для приборов учета, добавил Мишустин.

Премьер отметил, что "ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на людях, нарушив привычные ритмы жизни, а зачастую ударив по кошельку". В приоритете правительства сгладить эти негативные явления, поэтому кабмин продолжает принимать дополнительные меры поддержки, подчеркнул он.

"Прежде всего мы поможем семьям с низкими доходами", — сказал Мишустин. Одно из утвержденных постановлений правительства меняет правила предоставления им субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. "Мы на полгода, до 1 октября 2020 года соответственно, продлим их право получать такие субсидии без дополнительных подтверждений", — отметил премьер.