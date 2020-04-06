МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ на 3 месяца ограничило розничную надбавку на медицинские маски и перчатки, она не должна превышать 10 копеек за единицу, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.

"Установить, что для организаций розничной торговли, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу товара", — говорится в документе.

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды. "Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования… и действует в течение 90 календарных дней", — уточняется в документе.

Помимо этого, устанавливаются ограничения свободного отчуждения указанных товаров на территории РФ. Для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок данных медизделий размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.

В документе отмечается, что неисполнение обязательств производителей и поставщиков этих медицинских изделий по действующим контрактам будет рассматриваться как допустимое из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Несоблюдение требований, указанных в постановлении, будет считаться нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических, и повлечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.