МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2019 году выросла в 4,4 раза по сравнению с 2018 годом и составила 155,738 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Доходы холдинга за 2019 год выросли на 3,9% — до 2,508 триллиона рублей. Показатель EBITDA увеличился на 9,4% — до 576,9 миллиарда рублей.

В частности, доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,598 триллиона рублей, от предоставления логистических услуг — 385,6 миллиарда рублей, от пассажирских перевозок — 267 миллиардов рублей, прочая выручка — 256,6 миллиарда рублей.

Операционные расходы в 2019 году выросли незначительно — до 2,348 триллиона рублей с 2,318 триллиона рублей годом ранее. Большую часть из них составили расходы на зарплату и соцотчисления — 862,4 миллиарда рублей.

РЖД ранее сообщали, что консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО по МСФО учитывает результаты деятельности около 200 дочерних компаний.