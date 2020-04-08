МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Логистическая "дочка" группы Globaltruck "Глобалтрак Лоджистик" за месяц со 2-го по 31 марта выкупила 0,24% уставного капитала группы в рамках buy back, сообщила пресс-служба Globaltruck.

"В период со 2-го по 31 марта 2020 года ООО "Глобалтрак Лоджистик" (100%-ное дочернее общество ПАО "ГТМ") было выкуплено 137 660 обыкновенных акций ПАО "ГТМ", что составляет 0,24% уставного капитала группы", — говорится в сообщении.

Приобретение акций проходит в рамках реализации программы обратного выкупа, действующей с 11 ноября 2019 года по 31 мая 2021 года или по достижении предельного количества или объема выкупа. Приобретенные в рамках выкупа акции планируется использовать для мотивации менеджмента и в общекорпоративных целях.

Совет директоров Globaltruck в начале ноября одобрил программу обратного выкупа акций на общую сумму до 386 миллионов рублей по цене не выше 132 рублей за бумагу. В течение февраля логистической "дочкой" было выкуплено 0,47% капитала группы, или 273 177 обыкновенных акций.

Основные направления деятельности Globaltruck — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет сообщение между Центром России и Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и странами Евросоюза. Среди клиентов компании — международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие промхолдинги (MMK, УГМК и "Сибур").