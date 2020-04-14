МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ поручила выяснить, на каком основании букмекерские компании включили в список системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что букмекерская компания "Фонбет" оказалась в списке системообразующих по числу работников, по объему выплаченных налогов, при этом в новом списке таких компаний букмекеров нет.

"Организован мониторинг состояния законности в жизненно значимых сферах экономики, в том числе при оказании государственной поддержки бизнесу в условиях распространения коронавируса. Получена информация о включении ряда организаций, в том числе осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения COVID-19.

"В этой связи Минэкономразвития России, являющемуся ответственным за формирование списка организаций, подлежащих включению в перечень, поручено дать правовую оценку обоснованности отнесения ряда предприятий к числу системообразующих хозяйствующих субъектов с учетом имеющихся критериев, а также необходимости разработки новых критериев", — добавляется в сообщении.