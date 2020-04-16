МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Прямые выплаты государства предприятиям малого и среднего бизнеса покроют чуть больше половины их зарплат сотрудникам в апреле-мае, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы посмотрели именно уровень заработной платы в МСП в пострадавших отраслях: даже чуть больше половины фонда оплаты труда будет продотировано государством на эти два месяца", — сказал Решетников, выступая на заседании правительства в четверг.

Министр отметил, что переход к предоставлению бизнесу прямой финансовой поддержки со стороны государства является ключевой новацией второго пакета мер по поддержке экономики в условиях коронавируса.

Решетников отметил, что порядок предоставления выплат уже разработан.