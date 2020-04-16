Путин поручил властям и компаниям утвердить безопасные спецрежимы на стройках
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству, субъектам Федерации и строительным компаниям разработать специальные режимы строительных работ для обеспечения безопасности на фоне коронавируса.
"Мои консультации, которые я постоянно провожу с экспертами, показывают, что могут быть выработаны специальные безопасные режимы строительных работ. Прошу правительство вместе с регионами, строительными компаниями оперативно утвердить и использовать такие режимы", — сказал он на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
https://1prime.ru/business/20200416/831277800.html