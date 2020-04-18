КРАСНОЯРСК, 18 апр — ПРАЙМ. Глава Тувы Шолбан Кара-оол считает, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на время режима самоизоляции необходимо запретить авиасообщение с Москвой.

Об этом он заявил в своем обращении к жителям Тувы, размещенном на официальном портале правительства региона.

"Я считаю, что нужно запрещать полеты между Москвой и Кызылом. Начну переговоры с авиакомпанией. К сожалению, вчерашний рейс ознаменовался тем, что все анализы были проведены, но определили, что есть один зараженный. Остальные тоже подлежат анализу. Таким образом, 63 человека прилетели. Среди них был больной", — говорится в обращении.

По его словам, также на московском рейсе 13 апреля прилетели двое заболевших — мать с ребенком.

"Поэтому у нас ухудшение обстановки. Итого шесть человек с двух авиарейсов. Всех мы разместили в стационар. Сейчас врачи работают. Они на 28 дней закрываются в своей работе. Поберегите, пожалуйста, как себя, так и врачей. Работу по поводу авиарейса прошу понять правильно", — сообщил Кара-оол.

По данным и минздрава Тувы и регионального главка Роспотребнадзора по Республике Тыва на 18 апреля, в республике зарегистрировано 13 лабораторно-подтвержденных случаев нового коронавируса.