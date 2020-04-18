СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — ПРАЙМ. Количество въезжающих граждан на полуостров по Крымскому мосту за сутки выросло почти на 40%, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

"За последние сутки количество лиц, въезжающих на территорию полуострова, значительно увеличилось, практически на 40%. В основном через Крымский мост", — сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

Миграционный поток железнодорожным и авиационным транспортом в Крым резко сократился в последние две недели и сейчас минимален, отметила главврач.

"Это как констатация. Далее все зависит от сознательности граждан, которые должны указывать причину и место пребывания в Крыму", — ответила Пеньковская на вопрос РИА Новости, может ли увеличение потока повлиять на эпидобстановку в регионе.

Аэропорт Симферополя ранее сообщил, что на фоне ситуации с развитием коронавирусной инфекции в апреле зафиксировано рекордное падение пассажиропотока. За первые 12 дней апреля пассажиропоток в аэропорту уменьшился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество рейсов в среднем сократилось на 62%.

Пассажиропоток в Крым поездами из Москвы в период введения режима повышенной готовности из-за коронавируса сократился с конца марта в пять раз — примерно до тысячи пассажиров в неделю, сообщила ранее РИА Новости пресс-служба компании оператора-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

В Крыму на утро субботы зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом, 21 человек выздоровел. Режим всеобщей самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии. Разрешена работа предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение и торговля товарами первой необходимости.