ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет контролировать выполнение поставленных им задач по поддержке малого бизнеса, в том числе по реализации программы льготного кредитования под 0%, сообщил помощник президента России Максим Орешкин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

"Контроль будет полный со стороны президента, он будет требовать выполнения поставленных им задач", — сказал Орешкин.

В среду уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что российские банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты под 0%, которые бизнес получил возможность взять в условиях распространения коронавируса.

Говоря об этих жалобах, Орешкин обратил внимание на то, что данная программа является новым инструментом и запускается в рекордные сроки.

"Понятно, что всегда требуется определенная донастройка, но мы видим, что банки вовлечены в этот процесс", — добавил помощник президента.