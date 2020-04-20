МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Самолет российской авиакомпании Royal Flight с возвращающимися на родину россиянами вылетел по маршруту Непал-Мьянма-Москва, сообщается на странице Минтранса РФ в Twitter.

"Рейс Royal Flight 9004 Катманду-Янгон вылетел в 09.42 мск. На борту 110 пассажиров. Прибытие в Янгон ожидается в 12.00 мск. Там на борт поднимутся россияне, находящиеся в Мьянме. Из Янгона борт отправится в Москву", — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.