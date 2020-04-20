МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Дополнительное финансирование Фонда защиты прав дольщиков в размере 30 миллиардов рублей позволит решить проблемы 9 тысяч дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера России Марата Хуснуллина.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по развитию строительной отрасли, на котором озвучил поручения по поддержке отрасли в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, президент предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей.

"Фонд дольщиков будет докапитализирован на 30 миллиардов рублей, что позволит достроить объекты со сроком ввода в 2020-2021 году и закрыть обязательства перед максимально возможным количеством обманутых дольщиков в этом году. Эти объемы позволят восстановить права еще 9 тысяч дольщиков", — приводятся в пресс-релизе слова Хуснуллина.

Как отмечается в нем, дополнительное финансирование фонда позволит не только решить проблему дольщиков, но и обеспечить нагрузкой строительную отрасль.

"Жилищное строительство – это основная отрасль строительной сферы. В строительстве и смежных отраслях трудятся более 10 миллионов человек. Предложенная мера позволит не только поддерживать объемы строительства, но и сохранит рабочие места", — цитирует пресс-служба вице-премьера.