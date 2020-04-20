МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Инициатива введения поправок в Гражданский кодекс, касающихся прав соседей по дачным участкам и пользования чужим имуществом, вызывает сомнения в части их реализации и действенности, а имеющаяся в стране нормативная база и без того достаточна, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил в интервью "Российской газете", что готовятся поправки о разумных ограничениях для собственников земельных участков в интересах соседей. Планируется урегулировать работы, которые собственник может проводить на участке, если они затрагивают интересы соседей, а также уровень шума, дыма и т.д..

Дополненный разрабатываемыми поправками Гражданский кодекс вряд ли сможет повысить эффективность регулирования "соседских войн", считает адвокат, партнёр Международного центра защиты прав Globallaw Андрей Саунин. "Не исключаю, что вариант, прописанный в законе, не сможет нормально применяться на практике. В итоге пострадают собственники, которым придется выполнять какие-нибудь новые придуманные формальности", — говорит Саунин.

По словам адвоката, зампредседателя МКА "Центрюрсервис" Ильи Прокофьева, в судах рассматривается довольно большое количество "соседских споров", к которым в основном относятся ситуации со сносами самовольных построек и сооружений с нарушениями СНиПов, а также споры о незаконных перепланировках, если они повлияли на права соседей.

В настоящее время действует общее правило, закрепленное в статье 209 Гражданского Кодекса РФ, согласно которому собственник должен осуществлять свои права по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему недвижимым имуществом таким образом, чтобы это не нарушало прав третьих лиц и не наносило вред окружающей среде, отмечает адвокат. Кроме того существует большое количество строительных норм и правил (СНиПов), которые регламентируют строительство частных домов, заборов и хозяйственных построек на земельных участках, напоминает он.

"Сейчас все урегулировано большим объемом разных нормативно-правовых актов, правил и положений. Предлагаемые изменения предполагают единое урегулирование в одном законе — Гражданском кодексе", — говорит он.

Новые меры не помогут урегулировать уже имеющиеся и долгоиграющие споры, отмечает Прокофьев, так как акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

"Пересмотреть "задним числом" спорные ситуации соседей будет невозможно, тем более, что и сейчас они могут быть рассмотрены в соответствии с действующим законодательством", — комментирует адвокат.

В большинстве случаев отстаивание прав в соседских спорах связано с затяжными судебными процессами, отмечает руководитель юридического департамента АН "Бон Тон" Дмитрий Логинов. "Если сосед нарушает ваши права, то механизмы защиты существуют и сегодня. Проблема заключается в сложности и длительности такой защиты", — считает он.

Исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева в свою очередь отмечает, что большинство из предлагаемых новых мер вызывает "большое сомнение по части их реализации". "Основная проблема связана с неконкретностью прописанных инициатив. У нас и без того хорошая база, и много на что есть технические регламенты. Однако стоит признать, что соседские отношения не возможно отрегулировать законом, соседские нормы не поддаются регуляции с помощью права", — говорит эксперт.

Согласно поправкам, дачный дом и земельный участок станут единым объектом недвижимости. Как пояснил Прокофьев, появление понятия "единый объект", а именно объединение земельного участка с расположенным на нем домом давно назрело, поскольку оно упростит жизнь как собственникам недвижимого имущества для целей распоряжения (покупки, продажи и т.д.), так и государству для целей налогообложения.

"Предполагается, что вначале будет введен "переходный период" в течение которого объекты недвижимости нужно будет перерегистрировать, после чего данная перерегистрация будет осуществляться практически в автоматическом режиме", — поясняет он.

Каким образом это будет осуществлено на практике, пока сказать сложно, но если проводить аналогию с процедурами приватизации или постановки объектов на кадастровый учет, то, скорее всего, переходный период будет довольно длительным и будет неоднократно продлеваться, подытожил адвокат.