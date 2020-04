МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, увеличила чистую розничную выручку в первом квартале 2020 года на 7,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 42,427 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Чистая розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" выросла на 3,7% и составила 36,745 миллиарда рублей, продажи дискаунтеров "Да!" — на 42,6%, до 5,682 миллиарда. Без учета "високосного дня" в феврале выручка группы "О'Кей" в первом квартале выросла на 6%, гипермаркетов — на 2,1%, дискаунтеров — на 40,7%.

Продажи сопоставимых магазинов группы (like-for-like, LfL) в январе-марте увеличились на 7,2%. Средний чек за этот период вырос на 3,4%, покупательский трафик — на 3,7%. Без учета дополнительного дня в феврале LfL-продажи группы повысились на 5,5%.

В первом квартале ритейлер не открывал гипермаркетов и дискаунтеров. Два гипермаркета за отчетный период были временно закрыты: один — на весь период из-за обновления, второй — в конце квартала в связи с закрытием торгового центра. По состоянию на 29 апреля группа управляла 178 магазинами (78 гипермаркетами и 100 магазинами "Да!"). Общая торговая площадь группы на конец квартала составила 598,308 тысячи квадратных метров.

Ритейлер отмечает, что на фоне распространения коронавируса COVID-19 спрос на услуги по онлайн-доставке товаров вырос более чем вдвое. Комментируя операционные результаты сети гипермаркетов, "О'Кей" указывает, что к концу квартала произошло изменение в покупательском поведении в ответ на пандемию: сократилось количество посещений магазинов при заметном увеличении потребительской корзины и повышении спроса на определенный ассортимент товаров.

"Компания оперативно среагировала на меняющееся тенденции и скорректировала свой ассортимент, а также увеличила предложение продукции в категориях товаров первой необходимости, гигиены и продуктов для уборки. Эти факторы во многом повлияли на рост сопоставимого среднего чека на 14,2% при снижении трафика на 6,6% в марте по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — добавляется в сообщении.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О'Кей" — крупная российская розничная сеть, ей принадлежат 178 магазинов в крупнейших городах России. Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,79% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.