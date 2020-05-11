МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций, добавив 12 миллиардов рублей.

"Практически во всех субъектах федерации созданы и достаточно успешно работаю государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. Предлагаю не откладывая провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 миллиардов рублей", — сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

Он напомнил, что эти средства были заложены в нацпроекты по поддержке малого и среднего предпринимательства на предстоящие годы, поэтому этот финансовый ресурс может сработать уже в текущем году.

Также президент предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

"Предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО… Будет работать принцип не отсрочки, а полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года — за апрель, май, июнь… Воспользоваться такой мерой поддержи смогут более 1,5 миллиона предприятий", — сказал он.

Кроме того, самозанятым в полном объеме вернут налог, уплаченный в 2019 году.

"Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям, работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме", — отметил он.

Президент добавил, что такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тысяч человек.