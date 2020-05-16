МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Минтранс России работает над вопросом продажи масок и перчаток на каждом транспортном объекте в России, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Министр в субботу лично проверял работу транспортного комплекса столицы в новых условиях из-за ситуации с коронавирусом. Начал он с Белорусского вокзала. Там в кассе Дитрих сам купил маску и перчатки и надел их.

"Мы как раз работаем над тем, чтобы это можно было сделать на каждом объекте. Мы разговаривали с многими пассажирами. Они говорят нам о том, что все с радостью возвращаются на работу, в поездки, но многие говорят о том, что им очень страшно от того, что они могут заразиться, потому что на транспорте много народа", — сообщил Дитрих, отвечая на вопрос, можно ли купить маску и перчатки на каждом транспортном объекте.

"Именно для того, чтобы эту боязнь, этот риск снизить, показать, что транспорт сегодня безопасен, именно для этого всё это мы делаем", — продолжил министр.

Маски и перчатки будут продаваться в пригородных билетных кассах на вокзалах на сети РЖД, на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ), в том числе на остановках Московского центрального кольца (МЦК), а также в вендинговых автоматах, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе РЖД. Там отмечали, что продажей масок будет заниматься не сама компания, а пригородные перевозчики или коммерческие структуры.

Корреспондент РИА Новости в субботу убедился, что автоматы с перчатками, масками и антисептиками стоят на Белорусском вокзале.