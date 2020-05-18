МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает перевести часть ведомств из Москвы в регионы, соответствующее предложение содержится в письме сенатора на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.

"Предложения об изменении места нахождения (помимо госорпораций – ред.) могут быть рассмотрены и в отношении министерств и ведомств", — говорится в письме.

Сенатор привел в пример Минвостокразвития, которое находится в Москве, несмотря на то, что это профильное министерство по определенному округу, где необходимо решать много сложных задач. "Рыболовство развито в приморских регионах, где необходимо участие Росрыболовства, авиационная промышленность сосредоточена в Поволжье", — отмечает Кутепов.

В связи с этим он считает необходимым "вернуться к рассмотрению вопроса о переводе крупных компаний и ведомств в регионы, с оставлением в Москве небольших представительств".

Кутепов отметил, что в условиях пандемии коронавируса экономика регионов РФ требует решений, которые помогут субъектам и участникам экономического оборота быстрее восстановиться, необходима трансформация экономических механизмов.

ГОСКОМПАНИИ

Кутепов также предлагает перевести головные офисы госкорпораций из Москвы.

Говоря о территориальном перераспределении крупных предприятий в субъекты РФ, Кутепов отметил, что "данный вопрос в настоящее время особенно актуален, так как перевод офисов части крупных предприятий и управляющих компаний из Москвы в регионы позволит обеспечить развитие регионов и в части экономики и в части решения вопросов обеспечения вакансий и доходов местному населению".

По его мнению, это также позволит сократить процесс миграции населения в Москву и Санкт-Петербург, что повлияет и на демографическую карту страны и сохранение трудовых ресурсов на местах.

"В регионах менее конкурентный и более дешевый рынок труда, при этом и в субъектах РФ есть квалифицированные кадры, тем более что в Москву эти же кадры едут из регионов. Многие компании арендуют жилье для сотрудников – в регионах оно дешевле", — отмечается в документе.

Сейчас необходимо увеличивать количество регионов-лидеров, которые привлекают бизнес и соответственно жителей, уверен парламентарий.

Он напомнил, что данный вопрос уже поднимался не раз и со стороны Совета Федерации, и со стороны Министерства экономического развития.

В частности, в 2013 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала перенести ПАО АНК "Башнефть" — из Москвы в Уфу, ПАО "Интер РАО" — в Калининград, ПАО "НК "Роснефть" — в Сибирь, офис РЖД и "Ростех" — на Урал, а ПАО "РусГидро" в Красноярск, пояснил Кутепов.

В 2019 году Минэкономразвития внесло предложение по переводу госкорпораций из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные города в рамках предложений в проект плана пространственного развития. Идея министерства состояла в том, чтобы направить налоги туда, где размещаются производства крупных компаний, добавил законодатель.

"Например, Курганская область дефицитный регион, Зауралье и Дальневосточный федеральный округ сталкивается с серьезным оттоком населения, в связи с чем перевод туда мощностей и ресурсов госкорпораций (например, "Ростех") создало бы рабочие места, а значит обеспечило бы сохранение населения на данных территориях", — полагает он.

В настоящее время в перечень системообразующих предприятий входят 1151 предприятие, из них 424 в Москве. "Если смотреть общую аналитику, то 62% (717) предприятий это всего восемь регионов (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская области, Краснодарский край, Самарская и Ростовская области). В 10 регионах в принципе нет системообразующих предприятий, в 23 регионах меньше четырех системообразующих предприятий на регион", — отметил глава комитета.

Так, в Москве находится восемь системообразующих предприятий в области добычи нефти и нефтяного (попутного) газа, шесть предприятий в области добычи угля, а также ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", производство которого расположено в Свердловской области, и АО "ОХК "Уралхим", основное производство которого находится в Пермском крае, привел пример сенатор.