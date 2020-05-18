БАНГКОК, 18 мая — ПРАЙМ. Вывозной авиарейс авиакомпании "Россия" вылетел с острова Пхукет (Таиланд) с 245 гражданами РФ на борту, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.

"На борту самолета Boeing-777-300 находятся 235 взрослых россиян и 10 детей до двух лет, которым не полагаются отдельные места", — сообщил агентству дипломат.

"Самолет вылетел в 18.30 по местному времени (14.30 мск) в Бангкок, где уже идет регистрация пассажиров, которые тоже летят на родину этим рейсом", — добавил он.

Вывозной авиарейс "России" летит в понедельник по маршруту Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва. В конечную точку маршрута рейс прибудет уже во вторник.