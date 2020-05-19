МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Объем расходов россиян на товары 11-17 мая вернулся на уровни прошлого года, в значительной степени за счет увеличения покупок в продуктовых магазинах, которое компенсирует падение в непродовольственных категориях, говорится в исследовании Сбербанка.

"Общий объем расходов на товары по итогам недели 11–17 мая вернулся на уровни 2019 года. Изменение относительно прошлого года составляет ровно 0%. Эта цифра все еще в значительной степени обеспечивается увеличением покупок в продуктовых магазинах (+8,6% год к году), и маскирует падение в непродовольственных товарах (– 7,2%). Однако тренд на возвращение покупателей очевиден. С начала апреля прирост относительно предыдущей недели наблюдается уже в пятый раз", — сказано в материалах банка.

При этом падение объема трат на услуги за прошлую неделю сократилось на 4,9 процентного пункта, до 43,5% в годовом выражении. В банке указали, что за последнюю неделю дополнительные покупатели появились в категориях "Салоны красоты", "Спорт", "Такси", а вот все, что связано с путешествиями, остается парализованным.

В целом объем трат россиян на товары и услуги 11–17 мая вырос на 10% по сравнению с предыдущей неделей, а в годовом выражении по-прежнему сохраняется отрицательная динамика, хотя падение и сократилось до 14,8%.

Отмечается, что увеличение трат по сравнению с предыдущей неделей наблюдалось в 70% исследуемых категорий, что можно интерпретировать как первый признак устойчивости восстановления. При этом начался рост трат, связанных с поездками не только автомобильным, но и авиатранспортом, однако общий уровень трат в данных сегментах остается очень низким. Восстановления по категориям "Отели" и "Турагентства" пока не наблюдается, указали в Сбербанке.