МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В первых числах июня можно будет дистанционно торговать безрецептурными лекарствами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Во исполнение вашего поручения о дистанционной торговле лекарственными препаратами, что особенно важно для заболевшего человека, вынужденного соблюдать режим самоизоляции, в субботу принято постановление правительства о дистанционной торговле безрецептурными лекарственными препаратами. Разработаны и сейчас утверждаются ведомственные нормативно-правовые акты Росздравнадзора, который будет оператором по данному разделу", — сказал Мурашко на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы под руководством президента РФ Владимира Путина.

Он подчеркнул, что заявление можно будет подавать в электронном виде. Информационный ресурс сейчас проходит тестирование.

"Таким образом, мы видим, что в первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешение, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами", — добавил Мурашко.