МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Акционеры "Мостотреста" на внеочередном собрании 18 мая решили реорганизовать строительную компанию в формате выделения из нее нового акционерного общества "Дороги и мосты", следует из сообщения "Мостотреста".

"Новому акционерному обществу в соответствии с передаточным актом будут переданы часть прав и обязанностей, включая долг "Мостотреста". Имущество нового АО будет сформировано за счет имущества "Мостотреста". Реорганизация "Мостотреста" будет считаться завершенной с момента государственной регистрации АО "Дороги и мосты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уставный капитал АО "Дороги и мосты" будет сформирован за счет собственных средств — добавочного капитала, уменьшения уставного капитала "Мостотреста" в результате выделения не планируется, акции новой компании будут распределены среди акционеров "Мостотреста" пропорционально числу принадлежащих им акций, по данным реестра на дату регистрации новой компании.

"Акционеры "Мостотреста", не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против реорганизации, вправе предъявить акции к выкупу. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров с учетом заключения независимого оценщика "ОК Финансы" и средневзвешенной цены по результатам торгов за шесть месяцев, предшествовавших дате принятия советом директоров решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества. Цена выкупа составит 220,44 рубля за одну обыкновенную акцию "Мостотреста", — также сообщает компания.

Кроме этого, акционеры утвердили кандидатуру гендиректора "Мостотреста" Владимира Власова на должность гендиректора АО "Дороги и мосты" и избрали совет директоров новой компании в количестве семи человек.

В совет директоров новой компании в основном вошли топ-менеджеры "Мостотреста" — замглавы компании по правовым вопросам Геннадий Богатырев, гендиректор "Мостотреста" и "Дороги и мосты" Владимир Власов, замглавы компании Леонид Добровский, замглавы "Мостотреста" по маркетингу Валерий Дорган, главный инженер Андрей Конных, замглавы "Мостотреста" по развитию Владимир Монастырев и экс-заместитель руководителя госкомпании "Автодор" Игорь Урманов.

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, она строила мост через Керченский пролив. "Мостотрест" по итогам 2019 года получил 1,732 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ против 1,9 миллиарда рублей годом ранее. Выручка предприятия за отчетный период снизилась в 1,7 раза, до 77,3 миллиарда рублей.