МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минтранс РФ прорабатывает для всех отраслей транспорта требования к обеспечению санитарной безопасности, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих на заседании рабочей группы "Единой России".

"Сегодня по поручению, которое президент дал по итогам совещания 7 мая, мы прорабатываем для всех отраслей транспорта требования к обеспечению санитарной безопасности на транспорте для того, чтобы к тому моменту, когда регионы и другие страны будут открываться для осуществления транспортной перевозки, пассажиры могли без труда воспользоваться этой услугой. Самое главное для нас, чтобы она стала безопасной", — сказал Дитрих.